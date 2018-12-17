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Bestler- Dereler'de teröristlerin 23 sığınak ve barınağı bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.12.2018 20:39 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ta, Bestler-Dereler bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı 23 sığınak ve barınak tesbit edildi.

Bestler- Dereler'de teröristlerin 23 sığınak ve barınağı bulundu

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)- ŞIRNAK'ta, Bestler-Dereler bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı 23 sığınak ve barınak tesbit edildi. Sığınaklarda roketatar, suikast tabancası ile çok sayıda mühimmat ele geçirilirken, yaşam malzemeleri ise imha edildi.
Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ekipleri, 14- 16 tarihleri arasında Bestler- Dereler bölgesindeki Şerivan ormanlarında 'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Muhammed Meriç' ismiyle, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda teröristlerin kullandığı 23 sığınak ve barınak bulundu. Sığınak ve barınaklarda ise roketatar, suikast tabancası ile çok sayıda patlayıcı, fünye, kablo ve mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Şırnak Valiliği’nden yapılan açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla süreceği belirtilerek, "Bestler-Dereler bölgesi Şerivan ormanlarında yapılan arama/tarama faaliyetleri sırasında, BTÖ mensuplarına ait 23 sığınak ve barınak içerisinde EYP yapımında kullanılan çok sayıda fünye, kablo, patlayıcı madde ile roketatar, suikast tabancası, çeşitli silahlara ait çok sayıda mühimmat, ilk yardım ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

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Bestler- Dereler'de teröristlerin 23 sığınak ve barınağı bulunduBestler- Dereler'de teröristlerin 23 sığınak ve barınağı bulunduBestler- Dereler'de teröristlerin 23 sığınak ve barınağı bulunduBestler- Dereler'de teröristlerin 23 sığınak ve barınağı bulundu

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