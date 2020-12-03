HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Beta bloklayıcı ilaçlar, uyuyan kanser hücrelerinin 'aktifleşmesini önleyebilir'

Beta bloklayıcı ilaçlar, uyuyan kanser hücrelerinin 'aktifleşmesini önleyebilir'

03.12.2020 06:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Beta bloklayıcı ilaçlar, uyuyan kanser hücrelerinin 'aktifleşmesini önleyebilir'

Times gazetesindeki habere göre stres hormonlarının hastalığın yenilmesinden yıllar sonra, kanser hücrelerini yeniden aktif hale getirdiğini keşfeden biliminsanları, mevcut ilaçların bunu önlemekte kullanıp kullanılamayacağını araştırıyor.

Stres hormonlarının hastalığın yenilmesinden yıllar sonra, kanser hücrelerini yeniden aktif hale getirdiğini keşfeden biliminsanları, mevcut ilaçların bunu önlemekte kullanıp kullanılamayacağını araştırıyor.

Çalışmalar, stres hormonlarının bağışıklık sisteminde bir dizi tepkiye nedenolduğunu gösteriyor. Bu durum da kemaoterapi gibi tedavilerden kurtulduktan sonra, vücutta yıllarca kalan "uyuyan" kanser hücrelerini yeniden canlandırabiliyor.

Times gazetesindeki habere göre uzmanlar, bu hormonların gücünü azaltan beta bloklayıcı diye bilinen ilaçların, tümörlerin geri dönüşünü önlemekte etkin olabileceğine inanıyor.

Bu tedavi şu anda erken aşamadaki bir klinik deneyde test ediliyor.

İlaç devi Astrazeneca'nın kanser immunolojisi biriminin başı ve çalışmanın başını çeken Dmitry Gabriloviç "Bunun, uyuyan hücrelerin, tümörlerin geri dönüşünde önemli bir mekanizma olduğu tüm kanser türlerinde geçerli olabileceğini düşünüyoruz. Şu anda bu akciğer, meme, bağırsak, yumurtalık ve birçok diğer kanser türünün de bulunduğu çok uzun bir liste" dedi.

Kanserin ilk oluştuğu yerden, vücudun diğer alanlarına yayılan tümörler, kanser hastalarındaki ölümlerin başlıca nedeni.

Science Translational Medicine adlı bilimsel yayında yer alan araştırmada önce, neropinefrin gibi stres hormanlarının farelerde uyuyan akciğer ve yumurtalık kanseri hücrelerini yeniden faaliyete geçirdiği keşfedildi.

Kanser hücrelerini uyandıran madde

Bir sonraki aşamada ise akciğer tümörü ameliyatı olan 80 hastanın kan serumu örneklerine bakıldı. Bazı hastalarda, stres hormonu seviyeleri yükselince, akyuvarlar tarafından salınan ve S100A8/A9 adıyla bilinen bir maddenin yoğun olduğu saptandı.

Farelerde özellikle S100A8/A9'un uyuyan hücreleri yeniden uyandırdığı görüldü. Araştırmacılar ayrıca, bu maddenin yüksek düzeyde bulunduğu hastalarda, ameliyattan 33 ay sonra kanserin geri döndüğünü tespit etti.

Dr. Gabriloviç, beta bloklayıcı ilaçların tüm hastalar için uygun olmayabileceğini ve bu maddeyi hedef alan ilaçlar geliştirilmesinin daha yararlı olabileceğini vurguladı.

Gabriloviç "Bu geliştirilecek bir alan olabilir. Umudum birkaç yıl içinde hastalar üzerinde denenebilecek bir şeyler elde etmek" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklamasıDSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması
Sınav sorularını paylaşanlara...Sınav sorularını paylaşanlara...

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan sert açıklama: Aşağılık bir iddia

Ekrem İmamoğlu'ndan sert açıklama: Aşağılık bir iddia

Aşılama nasıl yapılacak? İşte 4 aşamalı süreç

Aşılama nasıl yapılacak? İşte 4 aşamalı süreç

Demet Özdemir'in mini etekli pozları olay oldu!

Demet Özdemir'in mini etekli pozları olay oldu!

Mehmet Ali Erbil'den mutluluk pozları! Aylar sonra ilk kez...

Mehmet Ali Erbil'den mutluluk pozları! Aylar sonra ilk kez...

Biden'dan dikkat çeken Türkiye ve nükleer açıklaması

Biden'dan dikkat çeken Türkiye ve nükleer açıklaması

Tartışma yaratan sözlerinin ardından istifa etti

Tartışma yaratan sözlerinin ardından istifa etti

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdi

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdi

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Çalışmalar başladı! Gerçekleşirse dünyada ilk olacak

Çalışmalar başladı! Gerçekleşirse dünyada ilk olacak

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

Diğer Haberler

Biden'dan flaş karar: Trump'ın atadığı FBI Direktörü Wray'i görevde tutmayı planlıyor

Biden'dan flaş karar: Trump'ın atadığı o ismi görevde tutacak

Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Muhalefet seçimleri kazanırsa, görevi bırakacağım

Maduro: Muhalefet seçimleri kazanırsa, görevi bırakacağım

DSÖ: Dünyanın 3-4 koronavirüs aşısından daha fazlasına ihtiyacı var

DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması

Çin’de mezbahada öldürülerek ‘sosis’ yapılması planlanan 40 köpek bulundu

‘Sosis’ yapılması planlanan 40 köpek bulundu

İngiltere Başbakanı Johnson: Aşıların dağıtımında ciddi zorluklar yaşanacak

İngiltere Başbakanı Johnson: Aşıların dağıtımında ciddi zorluklar yaşanacak

BM: İnsanlığın doğaya karşı savaşı, intihar girişimi

BM: İnsanlığın doğaya karşı savaşı, intihar girişimi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.