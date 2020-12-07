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Beta HCG nedir? Beta HCG değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

07.12.2020 17:44 | Son Güncelleme:
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Beta HCG nedir? Beta HCG değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

Hamilelik oluştuğu andan itibaren embriyo beta HCG hormonunu salgılamaya başlar. Beta HCG nedir sorusunu ayrıntılarıyla açıkladığımız yazımıza göz atarak aklınıza takılan her soruya yanıt bulun.

Beta HCG hormonu döllenmiş yumurtanın rahim duvarına sıkı tutunmasına yarar ve hamilelik sürecinde oldukça önemli bir role sahiptir. Gebelik testi hem idrar hem de kan aracılığıyla yapılabilir. Ancak kesin sonuç için mutlaka tıbbi ortamda yapılan kan testleri; hamileliğin olup olmadığını belirtir.

Beta HCG Hormonu Neyi İfade Eder?

Döllenmiş yumurtanın gelişerek oluşturduğu gelişmiş yapıya plasenta denir. Beta HCG gebelik varlığını ya da yokluğunu belirlemede kullanılır. Plasentanın trofoblastik hücrelerinden beta HCG hormonu üretilir. İdrar ve kanda bulunan bu hormon en erken sonucu kan tahlili ile verir. Hamileliğin erken teşhisi için sağlık ocağı ve hastane laboratuvarlarında kan testi yaptırabilirsiniz. Döllenmeden sonraki 11. günden itibaren kan değerlerindeki beta HCG hormonu yükselir. Hamileliğin belirlenmesi için kan örneğinden beta HCG testi yapılır. Hormon değerleri yükseldikçe gebeliğin kaçıncı haftasında olduğu hakkında fikir sahibi olunur.

Beta HCG Değeri Normal Düzeyi Nasıl Olmalıdır?

Beta HCG hormonu her bireyde 0-10 mlU/ml aralığında bulunur. Bu normal değer aralığının üzerinde seyreden ve cinsel yaşantısı aktif kadınlar için hamilelik belirtisi olarak tanımlanır. Gebelik haftasını belirlemek için beta HCG değerleri kaç olmalı sorusuna hormon düzeylerini inceleyerek cevap verebiliriz. Hafta hafta belirtecek olursak;

  • Gebelik 3 haftalıkken 5-50 mlU/ml
  • Gebelik 4 haftalıkken 5-426 mlU/ml
  • Gebelik 5 haftalıkken 18-7.340 mlU/ml
  • Gebelik 6 haftalıkken 1.080-56.500 mlU/ml
  • Gebelik 7 ve 8 haftalıkken 7.650-229.000 mlU/ml
  • Gebelik 9 ve 12 haftalıkken 25.700-288.000 mlU/ml
  • Gebelik 13 ve 16 haftalıkken 13.300-254.000 mlU/ml
  • Gebelik 17 ve 24 haftalıkken 4.060-165.400 mlU/ml
  • Gebelik 25 ve 40 haftalıkken 3.640-117.000 mlU/ml aralıklarında normal kabul edilir.

Beta HCG Hormonu Değer Değişimleri

Beta HCG hormonu sadece gebeliğin erken tespitinde büyük önem taşır. Erken dönemden sonraki evrelerde değer aralıkları oldukça geniştir. Gebeliğin kritik dönemi ilk haftalardır. Bu kritik dönemi atlattıktan sonra hormon seviyesinden çok değerlerin ne şekilde değişim gösterdiği önemlidir. Düşük beta HCG seviyesi dış gebelik, beklenmeyen düşük oluşumu gibi bazı önemli sorunların habercisi olabilir. Bunun yanında gebelik haftaları yanlış hesaplanmış da olabilir. Hamilelik oluştuğundan itibaren beta HCG değerleri her gün bir önceki günün iki katı olacak şekilde artar. Beta HCG yüksekliği sebepleri test yaptıran kişinin özel durumuna bağlı olarak değişebilir. Örneğin; kullanılan hormon içerikli doğum kontrol hapları kan tahlilindeki beta HCG seviyesini yükseltebilir. Hormon seviyesindeki yükseklik dış gebeliği ya da çoğul gebeliğin işaretçisi olabilir.

Beta HCG Testleri Gebeliğin Hangi Haftalarında Kesin Sonuç Verir?

Gebeliğin kesin sonucu için embriyonun en az 11 günlük olması gerekir. Güvenilir sonuca en yakın olan değere 3. haftadan sonra ulaşılır. 3 haftalık gebelikte beta HCG değeri kaç olmalı sorusu en çok merak edilen konulardandır. Hormon düzeyi 5-50 mlU/ml olması gebelik işareti olabilir. İdrar testi sonucuna en doğru ulaşma süresi yumurtanın döllenmesinden sonra geçen 11 günden biraz ileri bir tarihtir. Eczaneden alacağınız gebelik testleri bazen yanıltıcı olsa da gelişmiş bir gebeliğiniz mevcut ise genelde doğru sonuç verir. Eczacınıza danışarak ya da kutunun içerisindeki kullanma talimatını inceleyerek idrarınız ile uygulayabileceğiniz basit bir test tipidir. Ancak kan tahlili ile sonuca 11. günden itibaren kolayca ulaşılabilir. Sıradan bir kan tahlili gibi alınan kan örneğine gerekli testler yapılarak aynı gün içerisinde sonuç alınabilir.

Vücuttaki Beta HCG Hormonu Seviyesi Hangi Durumlardan Etkilenir?

Kan testi yaptırıp Beta HCG hormonu pozitif sonuçlanan bireyler büyük ihtimalle hamiledir. Ancak idrar tahlillerinde yanılma payı vardır. Eğer hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız tıbbi test yaptırarak kesin sonuca ulaşabilirsiniz. Eczanelerden alınan beta HCG idrar testi her zaman güvenilir sonuçlar vermeyebilir. Bu nedenle hekiminizin kontrolünde test yaptırarak güvenilir bir sonuç elde edebilirsiniz. Prostat kanseri, yumurtalık ve testis kanseri gibi bazı kanser türlerinden dolayı hormon düzeyleri değişiklik gösterebilir. Kısırlık tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar beta HCG hormonu içerebilir. Bu nedenle testlerde yalancı pozitif sonuç görüşebilir. Kullanılan oral kontraseptif ilaçlar (doğum kontrol), antibiyotikler ve hormon içeren bazı ilaçlar hormon seviyelerini etkileyebilir. Bu nedenle test yaptırmadan önce doktorunuz ile kullandığınız ilaçları paylaşmak büyük önem taşır.

İkili Tarama Testi Nedir?

İkili tarama testi, anne karnında bebeğin herhangi bir kromozomal anomaliye sahip olup olmadığının tespiti için yapılır. Hamileliğin ilk üç ayındaki fetüsteki riskli sağlık durumlarının kontrolü için yapılması kadın doğum uzmanlarınca tavsiye edilir. Bu durumda 2 li free beta HCG kaç olmalı sorusuna kadın doğum uzmanı hem ultrason sonuçlarını hem de diğer gelişmiş testleri karşılaştırarak en doğru cevabı verebilir. Kanda aranan beta HCG ve PAPP-A sonuçların değerlendirilmesini etkiler. PAPP-A sonucunun normalden daha düşük çıktığı ve beta HCG sonucunun da yüksek olduğu bir testte risk fazla denilebilir. Aynı zamanda ultrasonda bebeğin ense kalınlığına da dikkat edilir. Ultrasonda ölçülen bebeğin ense bölgesi 3 mm’den fazla ise risk faktörü artabilir. Sağlıklı bir bebeğin ense kalınlığı 2.5 mm altında olmalıdır.


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