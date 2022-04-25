BETA kimdir, şarkıları nelerdir? Rapçi Beta ölüm sebebi nedir? Beta neden öldü, intihar mı etti?

Beta kimdir, şarkıları nelerdir? Rapçi Beta neden öldü? Beta intihar mı etti? Rap dünyasının tanınmış isimlerinden birisi olan Beta lakaplı 31 yaşındaki Berk Bayındır’ın ölümüyle ilgili detaylar gün yüzüne çıktı. Beta’nın kaldığı evinde 8. kattan düşerek yaşamını yitirdiği öğrenildi. Beta’nın şüpheli ölümünün ardından Beta neden öldü sorusu da gündem oldu.

BETA NEDEN ÖLDÜ?

Olay sabah saat 08.00 sıralarında Gültepe Talatpaşa Caddesi üzerinde bulunan lüks bir rezidansta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre “Beta” lakabıyla tanınan ünlü rapçi Berk Bayındır (31) sabah saatlerinde ikamet ettiği lüks rezidansın 8. katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bayındır’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının incelemelerinin ardından genç rapçinin cenazesi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olay sırasında evde bulunan genç rapçinin kız arkadaşı da ifadesi alınmak üzere Gültepe Karakolu’na götürüldü. Olayın aydınlatılması için soruşturma başlatıldı.

"8'İNCİ KATTAN DÜŞMÜŞ"

Olayla ilgili konuşan mahalle esnaflarından Ali Öndin, “ Kız arkadaşıyla mı sorunu vardı, ailesiyle mi vardı, tam olarak bilmiyorum ama yukarıdan 8’inci kattan düşmüş. Kendisini pencerelere çarpa çarpa aşağı düşmüş. 30-35 yaşlarındaydı. Ben önce sesi duydum. Bir ses oldu sonra buraya geldiğimde üç dört kişi daha vardı. Ambulans geldi. Polise de ben haber verdim. Ama çoktan ölmüştü. Yanında zaten iki üç kişi vardı. Binanın güvenlik görevlileri de geldi. Yerde yatıyordu, hiç hareket yoktu. O bayan, arkadaşıymış zaten. Sağlıkçılar geldi sonrasında. Baktılar ama ölmüştü” dedi.

Büyük bir şok yaşayan rapçi Berk Bayındır’ın kız arkadaşı Simla Ener ise, “Bir şey söylemek istemiyorum. Söylemek istemiyorum. Sizinle bunu paylaşmak istemiyorum” diye konuştu.

BETA KİMDİR, ŞARKILARI NELERDİR?

Berk Bayındır, 9 Eylül 1989 tarihinde dünyaya geldi.

Küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başlamış ve 1998 yılında ilk kayıtlarını almıştır. 2004 yılında ilk kaydı olan Bayındır Müzikhane, C7, Adalet isimli demotapelerini almış, müzik hayatını bir süre bu şekilde sürdürmüştür. Yine 2004 yılında ilk underground albümü olan 'A2BT'yi' çıkarmıştır. 2005 yılında 2. albümü olan Cümle Alem'den 250, Çürük Yarınlar'ı müzik severlere sunmuştur.

2008'de Pişti albümü ile asıl çıkışını gerçekleştirmiştir. Ardından Beton, Dokuz, Bu İşte Bir Terslik Var albümlerini müzik severler ile buluşturmuştur. ilk sahne performansını ise 2005 senesinde May Fest ve Khas Fest'te gerçekleştirmiştir.

Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünde oyunculuk eğitimi alan Beta, Krem ve Paramparça dizilerinde oynamıştır. Berk Bayındır 25 Nisan 2022 tarihinde hayatını kaybetti.

