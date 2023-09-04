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Beta sürümde göründü! İşte WhatsApp'ın yeni özelliği...

04.09.2023 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp geçtiğimiz aylarda kullanıcıların anlık görüntülü mesajlar paylaşmasına olanak tanıyan bir özelliği tanıtmıştı. Şimdi WhatsApp'ın beta sürümünde ise bu özelliği yönetmek adına gelişmiş kontrol sağlamayı amaçlayan "anlık görüntülü mesajları özelliğini yönetme özelliği" ortaya çıktı.

Beta sürümde göründü! İşte WhatsApp'ın yeni özelliği...

Anlık görüntülü mesajlar özelliği WhatsApp tarafından temmuz ayının sonunda duyurulmuş ve o zaman "önümüzdeki haftalarda herkesin kullanımına açılmış olacak" denilmişti. Bu özellik ile basitçe, 60 saniye içinde söylemek ve göstermek istediklerinizi kaydedip sohbetlere yanıt verebiliyorsunuz.

WHATSAPP'TAN ANLIK GÖRÜNTÜLÜ MESAJLARI PAYLAŞMA ÖZELLİĞİ

Kullanıcıların iOS ve Android için WhatsApp'ta anlık görüntülü mesajlar paylaşmasına olanak tanıyan bu özelliği yayınladıktan sonra WhatsApp, beta sürüm keşiflerine bakılırsa, söz konusu özelliği doğrudan uygulama ayarlarından yönetmek için bir geçiş sunuyor.

WABetaInfo'nun aktardığına göre, Android ve iOS için WhatsApp betanın en son güncellemeleriyle anlık görüntülü mesajları paylaşma özelliğini yönetmek artık mümkün.

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Daha önce bu özelliğin varsayılan olarak etkin olması nedeniyle devre dışı bırakılması mümkün değildi. Yeni geçiş sayesinde kullanıcılar artık bu özellik üzerinde kontrol sahibi oluyor ve isterlerse bu özelliği devre dışı bırakabiliyorlar.

Anlık görüntülü mesajları özelliğini yönetme özelliği, Android için WhatsApp beta sürümünün en son güncellemesini Google Play Store'dan ve iOS için WhatsApp beta sürümünü TestFlight uygulamasından yükleyen bazı beta test kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor. Önümüzdeki günlerde ise daha da fazla kişiye sunulması bekleniyor.

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