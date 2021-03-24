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Bethenny Frankel üç milyon dolarlık yüzüğüyle denizden çıkmadı

24.03.2021 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakın zamanda nişanlanan ünlü oyuncu Bethenny Frankel, parmağındaki iri taşlı, milyon dolarlık yüzüğü denizde bile çıkarmadı.

Ünlü oyuncu Bethenny Frankel, 3 milyon dolarlık nişan yüzüğünü, denize girerken bile parmağından çıkarmadı. Bir süre önce Paul Bernon ile nişanlanan 50 yaşındaki Frankel, önceki gün Florida'da plaj keyfi yaparken görüntülendi.

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Ünlü oyuncu, o gün açık mavi bir bikini giydi. Güneşten korunmak için şapka ve gözlük de takan Frankel, önce denize girdi. Bir süre dalgalarla oynayan Bethenny Frankel sonra da kumsalda bir yürüyüş yaptı.

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3 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE

Bu sırada da yapımcı Paul Bernon'ın kendisine evlenme teklif ederken verdiği iri taşlı nişan yüzüğünü de parmağından çıkarmadı. Bu elmas yüzüğün 3 milyon dolar değerinde olduğu haberleri daha önce basına yansımıştı.
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Hangi plaj?belki yüzüğü düşürür gidim arayım.

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