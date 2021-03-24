Bethenny Frankel üç milyon dolarlık yüzüğüyle denizden çıkmadı

Ünlü oyuncu Bethenny Frankel, 3 milyon dolarlık nişan yüzüğünü, denize girerken bile parmağından çıkarmadı. Bir süre önce Paul Bernon ile nişanlanan 50 yaşındaki Frankel, önceki gün Florida'da plaj keyfi yaparken görüntülendi.

Ünlü oyuncu, o gün açık mavi bir bikini giydi. Güneşten korunmak için şapka ve gözlük de takan Frankel, önce denize girdi. Bir süre dalgalarla oynayan Bethenny Frankel sonra da kumsalda bir yürüyüş yaptı.

3 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE

Bu sırada da yapımcı Paul Bernon'ın kendisine evlenme teklif ederken verdiği iri taşlı nişan yüzüğünü de parmağından çıkarmadı. Bu elmas yüzüğün 3 milyon dolar değerinde olduğu haberleri daha önce basına yansımıştı.





