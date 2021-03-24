Bethenny Frankel üç milyon dolarlık yüzüğüyle denizden çıkmadı

Ünlü oyuncu Bethenny Frankel, 3 milyon dolarlık nişan yüzüğünü, denize girerken bile parmağından çıkarmadı. Bir süre önce Paul Bernon ile nişanlanan 50 yaşındaki Frankel, önceki gün Florida'da plaj keyfi yaparken görüntülendi.
Ünlü oyuncu, o gün açık mavi bir bikini giydi. Güneşten korunmak için şapka ve gözlük de takan Frankel, önce denize girdi. Bir süre dalgalarla oynayan Bethenny Frankel sonra da kumsalda bir yürüyüş yaptı.
Bu sırada da yapımcı Paul Bernon'ın kendisine evlenme teklif ederken verdiği iri taşlı nişan yüzüğünü de parmağından çıkarmadı. Bu elmas yüzüğün 3 milyon dolar değerinde olduğu haberleri daha önce basına yansımıştı.
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