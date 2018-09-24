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Bethesda'dan kanser hastası çocuğa Fallout 76 jesti!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.09.2018 19:05 | Son Güncelleme

The Elder Scrolls ve Fallout serilerinin yapımcısı Bethesda, kanser hastası olan bir çocuğa henüz piyasaya sürmediği Fallout 76 adlı oyunu hediye etti.

Bethesda'dan kanser hastası çocuğa Fallout 76 jesti!

Bethesda, kanser hastası olan 12 yaşında Wes adlı bir çocuğa henüz piyasaya sürmediği Fallout 76 adlı oyunu hediye etti. Wes, yaklaşık 5 yaşından beri ender görülen bir kanser türüyle mücadele ediyor.

Son zamanlarda, Wes ve ailesine doktorlar tarafından tedaviyi durduracakları söylendi. Bu da Wes'in savaşının sona ereceği ve hayranı olduğu Fallout oyununu oynayamacağı anlamında geliyordu.

Fallout 76 Kasım ayında piyasaya çıkacak. Wes'in bunu deneyimlemesi için, Bethesda'da yönetmen yardımcısı olan Matt Grandstaff ve stüdyonun diğer üyeleri, oyunun bir kopyasını ve Power Armor kaskını alarak Wes'in yanına gitti.

Bethesda'dan kanser hastası çocuğa Fallout 76 jesti!

Bethesda, Wes'e oyunun bir kopyasını vermekle kalmadı, Power Armor kaskını da hediye etti. Oyun dünyasının devlerinden bu tarz güzel jestler görmek açıkçası beni mutlu ediyor. Tabii ki bu tarz jestler sadece oyun dünyasına da özgü değil.

Buna benzer bir şey geçtiğimiz yıl Star Wars hayranı bir hastaya da yapılmıştı. Kanserle mücadele eden ve hayatının sona ermesine sayılı günler kalan bir hasta, filmi çıkmadan önce izleme fırsatına erişmişti. Film piyasaya çıktıktan sonraysa maalesef hayata gözlerini yummuştu.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Bethesda Fallout 76

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