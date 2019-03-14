Beto O’Rourke da Başkanlık Yarışında

Eski Temsilciler Meclisi üyesi ayrıca geçen yıl Texas’tan Senatör adayı olan Beto O’Rourke aylarca süren spekülasyonun ardından Demokrat aday olarak Başkanlık yarışına katıldı.

46 yaşındaki O’Rourke adaylığını açıklayan 15. Demokrat oldu.

O’Rourke geçen yıl Texas’taki Senato yarışını Cumhuriyetçi Ted Cruz’a çok az bir farkla kaybetmiş ancak kampanyası ülke genelinde Demokrat Parti’ye enerji kazandırmıştı.

Texas’taki kampanyasıyla eski Başkan Barack Obama’yla kıyaslanmıştı.

Eşinin yanında oturduğu kampanyasını açıkladığı video kayıtta O’Rourke, ülke için bu anın dönüm noktası olduğunu kaydetti.

O’Rourke, ekonomi, demokrasi ve iklim değişikliği için zorlukların hiç bu kadar büyük olmadığını da kaydetti.

