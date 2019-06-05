Beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsünü itfaiye kurtardı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde beton bariyerlere çarparak hurdaya dönene otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi 130 Karayolu 4 Temmuz Mahallesi mevkii İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil E. idaresindeki 10 PU 675 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan beton bariyerlere4 çarpıp yolun karşı istikametine geçti. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil içerisinde sıkışan sürücü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan Halil E.’yi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışma ile kısa süre sonra Halil E. Sıkıştığı yerden çıkartıldı. Vatandaşların yardımı ile ambulansa bindirilen Halil E. Yapılan ilk müdahalesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sebebi ile bir kısmı trafiğe kapatılan yol, otomobilin çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

