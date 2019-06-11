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Beton blokların arasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 15:23 | Son Güncelleme

Beton blokların arasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde üst geçidin beton blokları arasında mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'ndaki üst geçidin beton blokları arasından kedi sesi duyan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, beton bloklar arasına kafası sıkışan kedi yavrusunu kurtardı.

Kedi, tedavi edilmek üzere Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin kısa sürede olay yerine gelerek ölmek üzere olan kedi yavrusunu kurtardığını söyledi.

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Ereğli kedi kurtarma Yavru Kedi Zonguldak

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