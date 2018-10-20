Beton boru içindeki köpek ve yavruları kurtarıldı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, beton atık su borusu içindeki köpek ve dört yavrusu, Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) ekiplerinin iş makinesi yardımıyla yürüttüğü çalışma sonrası kurtarıldı.

Ortaca İlköğretim Okulu önünde bir köpeğin atık su borusuna girdiğini gören Pınar Çalık, içeriden köpek yavrusu sesi gelmesi üzerine durumu HAYDOS ekiplerine bildirdi.

Ortaca Belediyesince tahsis edilen iş makinesi yardımıyla yol kazıldı ve yaklaşık 3’er metre uzunluğundaki üç beton atık su borusu çıkarıldı.

Köpek ve yavrularının bulunduğu boru, daha sonra belirli yerlerden kırıldı. Köpek ve 4 yavrusu, yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından bulundukları yerden çıkarıldı.

Veteriner kontrolünden geçirilen köpek ve yavruları, kurtarma çalışmalarına tanık olan bir vatandaş tarafından sahiplenildi.

HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpek ve yavrularının okuldan çocuğunu almaya gelen bir vatandaş tarafından fark edilmesi üzerine kendilerine haber verildiğini söyledi.

Kurtarma çalışmasının yaklaşık dört saat sürdüğünü anlatan Dağdelen, “Küçük ırk melez diye tabir ettiğimiz köpek, öğrendiğimize göre bir süre önce sahipleri tarafından sokağa terk edilmiş. Beton borunun içi toprak doluydu. Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı olduğu için onları kurtarmak amacıyla acele ettik. Herkes seferber oldu. Yağmur yağması durumunda kurtulmaları imkansızdı.” dedi.

Dağdelen, ihbarı yapan vatandaşa, iş makinası tahsis eden Ortaca Belediyesine ve köpekleri sahiplenen kişiye de duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

