HABER

Beton borunun içine sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2019 11:22 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde beton borunun içine sıkışan köpek, uzun uğraşlar sonucu itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı.Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi Göl Park mevkinde bulunan beton boruların içine giren bir köpek sıkıştı.

Beton borunun içine sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde beton borunun içine sıkışan köpek, uzun uğraşlar sonucu itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi Göl Park mevkinde bulunan beton boruların içine giren bir köpek sıkıştı. Köpeğin sesini duyan vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediye Akyazı İtfaiye Grup Amirliği ekipleri köpeği çıkarmak için çalışma başlattı. Boruyu kıran itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu köpeği sıkıştığı yerden çıkardı.
Vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Beton borunun içine sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Beton borunun içine sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Binali Yıldırım adaşıyla karşılaşınca esprileri sıraladıBinali Yıldırım adaşıyla karşılaşınca esprileri sıraladı
Engellilere umut olan dede ile torunun sosyal medya hesabı çalındıEngellilere umut olan dede ile torunun sosyal medya hesabı çalındı
Otomobil kıraathaneye çarptı: 2 yaralı (2)Otomobil kıraathaneye çarptı: 2 yaralı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kadıköy- Eminönü vapurunda korku dolu anlar! Özel harekat polisleri sevk edildi!

Kadıköy- Eminönü vapurunda korku dolu anlar! Özel harekat polisleri sevk edildi!

Eski muhtar belediye başkanına saldırdı!

Eski muhtar belediye başkanına saldırdı!

Demet Özdemir-Can Yaman aşkını amcası ele verdi!

Demet Özdemir-Can Yaman aşkını amcası ele verdi!

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Yürek yakan olay! Feci şekilde canına kıydı!

Yürek yakan olay! Feci şekilde canına kıydı!

Bayram tatilinin şu ana kadarki kaza bilançosu ağır oldu!

Bayram tatilinin şu ana kadarki kaza bilançosu ağır oldu!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nişanlısından ayrılan kadın gölde intihar girişiminde bulundu

Korku dolu anlar! Kimseyi yaklaştırmadı

Sivas'ta trafik kazası! Aynı aileden 7 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazası! Aynı aileden 7 kişi yaralandı

Kızından boşanan damadına kurşun yağdırdı ardından intihar etti!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.