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Beton Çölünde Bir Vaha

15.11.2018 23:44 | Son Güncelleme

Yoğun ve çarpık yapılaşma sonucu topraktan uzaklaşan Mersinliler, özlemlerini hobi bahçeleriyle gidermeye çalışıyor. Mezitli Belediyesi’nin açtığı bahçeler beton çölünde bir vaha gibi

Beton Çölünde Bir Vaha

Yoğun ve çarpık yapılaşma sonucu topraktan uzaklaşan Mersinliler, özlemlerini hobi bahçeleriyle gidermeye çalışıyor. Mezitli Belediyesi’nin açtığı bahçeler beton çölünde bir vaha gibi. Kanser hastası Belgin Taş da bahçe kiracılarından biri. Taş, toprakla uğraşırken her şeyi unuttuğunu söylüyor.

Bir tarım şehri olan Mersin, çarpık yapılaşma sonucu toprağa hasret kaldı. Bir dönem limon bahçeleriyle dolu kent artık, Türkiye’nin geri kalanı gibi, yüksek, betonarme binaların işgali altında.

“Ben bunlara canavar binalar diyorum.” Mezitli Belediyesi’nin sağladığı hobi bahçelerinden birini kiralayan Belgin Taş, çevredeki siteleri böyle tanımlıyor. Taş, kurtuluşu bahçesinde bulduğunu söylüyor.

Belgin Taş'a 1997’de kanser teşhisi koyulmuş. Hastalığını yenmiş ama bir süre sonra yeniden yakalanmış. İlaç tedavisiyle birlikte hızlı bir iyileşme başlamış. Taş, "Doktorum şaşırdı, 'bu kadar çabuk olmamalıydı' dedi. Bu bahçe sayesinde oldu. Toprakla uğraşırken her şeyi unutuyorsunuz.” diyor.

Taş, bahçesinde çeşit çeşit sebze ekiyor. Aynı zamanda, ilaç olarak kullandığı, kudret narı ve semiz otu gibi ürünleri de yetiştiriyor. “Hem kendim kullanıyorum hem de ihtiyaç sahiplerine veriyorum” diyor.

Mersin’in Mezitli ilçesinde 6 hobi bahçesi var. Bu bahçeler toplam 185 parsele sahip.

Mezitli Belediyesi Peyzaj Mimarı Önder Temizkan’a göre bahçeden yararlanma koşulları Mezitli’de ikamet etmek ve emekli olmak. Aylık 20 lira civarı kira ödeniyor. Talep yüksek olduğu için kura çekiliyor. Kurada kazanamayanlar için bir de bekleme listesi var. Kiracılardan biri eğer bahçesine bakmaktan vazgeçerse hakkını kaybediyor, bahçesi listede bekleyenlere veriliyor.

Belediye talebi karşılamak için yeni bahçeler açmayı düşünüyor.

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