HABER

Beton direğe çarpan motosikletin kasksız sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 17:12 | Son Güncelleme

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, hakimiyetini kaybettiği motosikletle yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarpan ve kask takmayan sürücüsü Hasan Çetinkaya (54) hayatını kaybetti.  Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, Aydın- İzmir karayolu üzerinde meydana geldi.

Beton direğe çarpan motosikletin kasksız sürücüsü öldü

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, hakimiyetini kaybettiği motosikletle yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarpan ve kask takmayan sürücüsü Hasan Çetinkaya (54) hayatını kaybetti.
Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, Aydın- İzmir karayolu üzerinde meydana geldi. Kahvehane işletmecisi, evli ve 2 çocuk babası Hasan Çetinkaya, yönetimindeki 09 UJ 379 plakalı motosikletle, Sınırteke Mahallesi'nden ilçe merkezine gitmek üzere yola çıktı. Virajda hakimiyeti yitiren sürücü Çetinkaya, yol kenarındaki beton direğe çarptı. Çetinkaya, yine yol kenarındaki bahçenin tel örgüleri ile aydınlatma direği arasına düşüp, kanlar içinde kaldı. Yoldan geçenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çetinkaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.Hasan Çetinkaya'nın Sınırteke Mahalle Muhtarı Davut Çetinkaya'nın ağabeyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Beton direğe çarpan motosikletin kasksız sürücüsü öldüBeton direğe çarpan motosikletin kasksız sürücüsü öldüBeton direğe çarpan motosikletin kasksız sürücüsü öldüBeton direğe çarpan motosikletin kasksız sürücüsü öldü

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Beylikdüzü açıklarında ceset bulunduBeylikdüzü açıklarında ceset bulundu
Sadabad Viyadüğü'nde inanılmaz olay (1)Sadabad Viyadüğü'nde inanılmaz olay (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'a şok! Kayınpederi resti çekti Aslıhan Doğan baba evine döndü

Arda Turan'a şok! Kayınpederi resti çekti Aslıhan Doğan baba evine döndü

Emrah istediği ücreti alamayınca Aşk ve Mavi dizisine veda etti

Emrah istediği ücreti alamayınca Aşk ve Mavi dizisine veda etti

Çift yönlü ayna bulunan erkekler tuvaletinde olay görüntü

Çift yönlü ayna bulunan erkekler tuvaletinde olay görüntü

Etlerin üzerine idrarını yaptı! Fabrikada şok görüntüler

Etlerin üzerine idrarını yaptı! Fabrikada şok görüntüler

4 kadın 15 erkek! Yaptıkları şey 'pes' dedirtti

4 kadın 15 erkek! Yaptıkları şey 'pes' dedirtti

İlber Ortaylı sert çıktı: Oy endişesiyle işin cılkını çıkardılar

İlber Ortaylı sert çıktı: Oy endişesiyle işin cılkını çıkardılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yolcu otobüsünde dehşet!

Yolcu otobüsünde dehşet!

İstanbul'da "sağlığa zararlı" 15 bin oyuncak ele geçirildi

İstanbul'da "sağlığa zararlı" 15 bin oyuncak ele geçirildi

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kaşıkçı açıklaması: Açığa çıkması namus borcumuzdur!

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kaşıkçı açıklaması: Açığa çıkması namus borcumuzdur!

'Andımız' paylaşımı olay yaratmıştı! Bekir Bozdağ'dan çok sert yanıt

'Andımız' paylaşımı olay yaratmıştı! Bekir Bozdağ'dan çok sert yanıt

AK Parti'den çarpıcı 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması: Suudi yönetimi bu işten sıyrılamaz

AK Parti'den çarpıcı 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması: Suudi yönetimi bu işten sıyrılamaz

Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüleri ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüleri ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.