HABER

Beton direğe çarpan motosikletin kasksız sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.11.2018 00:14 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde, yol kenarındaki beton direğe çarpan motosikletin kasksız sürücüsü Sami Fidan (58), yaşamını yitirdi.

Beton direğe çarpan motosikletin kasksız sürücüsü öldü

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde, yol kenarındaki beton direğe çarpan motosikletin kasksız sürücüsü Sami Fidan (58), yaşamını yitirdi.
Olay, ilçeye bağlı Balabancık Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki çevreyolunda ilerleyen kasksız sürücü Sami Fidan yönetimindeki plakasız motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki beton direğe çarptı. Ağır yaralanan Fidan, ihbar üzerine gelen ambulansla kaldırıldığı Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

PARTNERBikiniyi denemeden almışBikiniyi denemeden almış
Sivas'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 6 yaralıSivas'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Şarampole düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı (2)Şarampole düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay!

Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay!

'Saygı duyacaksın' diyen HDP'lilere komutanın yanıtı gündeme damga vurdu

'Saygı duyacaksın' diyen HDP'lilere komutanın yanıtı gündeme damga vurdu

O zamanlar figürandı! Şimdi başrolden aşağı oynamıyor

O zamanlar figürandı! Şimdi başrolden aşağı oynamıyor

TFF'den Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya için tarihi karar!

TFF'den Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya için tarihi karar!

Demirtaş’ın avukatlarından açıklama: Her şey hükümetin bilgisi ve izniyle yapıldı

Demirtaş’ın avukatlarından açıklama: Her şey hükümetin bilgisi ve izniyle yapıldı

Dışişleri duyurdu: Suriye'de muhalif gruplar serbest bırakıldı

Dışişleri duyurdu: Suriye'de muhalif gruplar serbest bırakıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sulama kanalına düşen 2 çocuğu vatandaşlar son anda kurtardı

Sulama kanalına düşen 2 çocuğu vatandaşlar son anda kurtardı

Yıkıma engel olmak için 'İstiklal Marşı' okudular

Yıkıma engel olmak için 'İstiklal Marşı' okudular

Kapısında 'siyanür içtim odaya girmeyin' notu bulunan odada ölü bulundu

Kapısında 'siyanür içtim odaya girmeyin' notu bulunan odada ölü bulundu

Öğrencisi ile ilişki yaşayan akademisyenden bir garip savunma!

Öğrencisi ile ilişki yaşayan akademisyenden bir garip savunma!

Katil kocadan şok savunma! 'Hanife bu yaptıklarımızı başka erkeklerle de yaparım deyince...'

Katil kocadan şok savunma! 'Hanife bu yaptıklarımızı başka erkeklerle de yaparım deyince...'

DNA testi yaptırdı, çocuğu ortağından çıktı! 'Etek giy dolaş' sözünü duyunca...

DNA testi yaptırdı, çocuğu ortağından çıktı! 'Etek giy dolaş' sözünü duyunca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.