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Beton direğin altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu

İLGİNÇ HABERLER  | 29.09.2018 14:49 | Son Güncelleme

Sivas'ta bir yaya otomobilin çarptığı beton direğin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Sivas’ta yaşanan ilginç bir kurtulma anı kazaya karışan halk otobüsü tarafından an ve an kaydedildi. Kaza, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kampüs içerisinde seyir halinde bulunan F.Ş. yönetimindeki 46 FB 057 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Refüje çıkan otomobil, beton direğe çarparak durabildi.

İki kişinin yaralandığı kazada yaralılardan çok daha şanslı birisi vardı. Yoldan geçmekte olan bir yaya devrilen direğin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Direğin devrildiğini fark eden yaya adımlarını hızlandırıp santimetre mesafelerle olayı yara almadan atlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sivas Kaza kurtulma

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