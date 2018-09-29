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Beton direğin altında kalmaktan son anda kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 13:15 | Son Güncelleme

Sivas'ta bir vatandaşın, otomobilin çarpması sonucu devrilen direğin altında kalmaktan son anda kurtulması, halk otobüsü kamerasına yansıdı

SİVAS (AA) - Sivas'ta yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu devrilen beton direğin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Feyzullah Şimşek idaresindeki 46 FB 057 plakalı otomobil, Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde kavşakta bulunan beton direğe çarptı.

Kazada, sürücü ile araçtaki Suzan Şimşek yaralandı.

Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, çarpmanın etkisiyle beton direk yola devrildi.

Yoldan geçen bir vatandaş ise devrilen direğin altında kalmaktan son anda kaçarak kurtuldu.

Kaza ve vatandaşın kaçışı, halk otobüsü kamerasınca kaydedildi.

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beton direk halk otobüsü kamerası Sivas

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