Beton dökülen çukura düştüler

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de altyapı çalışmaları için açıldıktan sonra beton dökülen çukura düşen 2 kadın, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Fenerbahçe Mahallesi Erguvan Sokak'ta yürüyen iki kadın, elektrik çalışmaları için açılan ve daha sonra betonla doldurulan yaklaşık 1 metrelik çukura düştü.

Bellerine kadar betona gömülen kadınlar, çevredeki vatandaşlar ve işçilerin yardımıyla düştükleri yerden çıkarıldı.

Çevredeki vatandaşlar, sokağın beton dökülen kısmına şerit çekilmediği gerekçesiyle duruma tepki gösterdi.

