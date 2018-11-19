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Beton dökülen çukura düştüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 14:08 | Son Güncelleme

Kadıköy'de sokakta yürüyen iki kadın, elektrik çalışması için açıldıktan sonra betonla doldurulan yaklaşık 1 metrelik çukura düştü

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de altyapı çalışmaları için açıldıktan sonra beton dökülen çukura düşen 2 kadın, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Fenerbahçe Mahallesi Erguvan Sokak'ta yürüyen iki kadın, elektrik çalışmaları için açılan ve daha sonra betonla doldurulan yaklaşık 1 metrelik çukura düştü.

Bellerine kadar betona gömülen kadınlar, çevredeki vatandaşlar ve işçilerin yardımıyla düştükleri yerden çıkarıldı.

Çevredeki vatandaşlar, sokağın beton dökülen kısmına şerit çekilmediği gerekçesiyle duruma tepki gösterdi.

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