HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Beton duvarı delip güvercinleri çaldılar

Beton duvarı delip güvercinleri çaldılar

28.03.2021 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde beton duvarı delen hırsızlar kümesteki yaklaşık 100 güvercini çaldı.Edinilen bilgiye göre, Çaylı Mahallesi, Barınak Sokakta, Halil Abrahim Ay’a ait etrafı beton duvar ile çevrili kümesteki güvercinler kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde beton duvarı delen hırsızlar kümesteki yaklaşık 100 güvercini çaldı.
Edinilen bilgiye göre, Çaylı Mahallesi, Barınak Sokakta, Halil Abrahim Ay’a ait etrafı beton duvar ile çevrili kümesteki güvercinler kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Hırsızlar güvercinleri çalmak için kümesi çevreleyen beton duvarı deldiler. Kimliği belirsiz kişiler içerde bulunan 25 bin lira değerindeki yaklaşık 100 güvercinleri çaldılar.
Beslediği ve gözü gibi baktığı güvercinleri kontrole gelen Halil İbrahim Ay, kümesin yan duvarının delik olduğunu ve güvercinlerin yerinde olmadığını gördü.
Durumu kolluk kuvvetlerine bildiren Ay, hırsızların yakalanmasını istedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dehşete düşüren olay! Yolda yatan köpeğin üzerinden geçti Dehşete düşüren olay! Yolda yatan köpeğin üzerinden geçti
Kirazlı Halkalı metrosuKirazlı Halkalı metrosu
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
1/

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

AK Parti'den çirkin saldırıya kınama

AK Parti'den çirkin saldırıya kınama

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Böylesi görülmedi! İki elti eşlerini terk edip aynı adama kaçtı

Böylesi görülmedi! İki elti eşlerini terk edip aynı adama kaçtı

'Vaka' artışında birinci olan Yalova'da ek tedbirler alındı

'Vaka' artışında birinci olan Yalova'da ek tedbirler alındı

Kemal Kılıçdaroğlu'nu şoke eden tepki! Korumalar araya girdi

Kemal Kılıçdaroğlu'nu şoke eden tepki! Korumalar araya girdi

Diğer Haberler

Muğla Büyükşehir Belediyesi 171 itfaiye eri ve zabıta memuru başvuru şartları nelerdir?

Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri başvuru şartları

Mutant virüse yakalanan hemşire: Ağır geçirmediğim için şanslıyım

Mutant virüse yakalanan hemşire, yaşadıklarını anlattı

Kirazlı Halkalı metrosu ne zaman açılacak, nereden geçiyor? İşte Kirazlı Halkalı metro güzergahı

Kirazlı Halkalı metrosu

İstanbul'da 'pes' dedirten manzara! Trafikten kaçmak için...

İstanbul'da 'pes' dedirten manzara! Trafikten kaçmak için...

Son Dakika: Koronavirüs aşılamasında yeni aşama! 60 yaş üzeri ve eşleri ile risk grubundaki bazı hastalar için randevular açıldı

Bakan Koca duyurmuştu! Yeni aşama başladı

Ürünlerin üzerindekini fark edince... Müşteri gibi geldi, hırsızlık yapıp gitti!

Ürünlerin üzerindekini fark edince...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.