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Beton makinesinin altında kalan işçi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 17:22 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, temizlediği beton makinesinin aniden çalışmasıyla altında kalan Fikret Enteş (56) yaşamını yitirdi.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, temizlediği beton makinesinin aniden çalışmasıyla altında kalan Fikret Enteş (56) yaşamını yitirdi. Enteş'in, çalıştığı iş yerinden emekli olduğu; ancak işe devam ettiği öğrenildi.

Olay, saat 13.30 sıralarında, Belen Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde meydana geldi. Fikret Enteş, temizlediği beton makinesinin aniden çalışması sonucu altında kaldı. Mesai arkadaşları, Enteş'i makinenin altından çıkararak, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Enteş'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Evli ve 5 çocuk babası Fikret Enteş'in, çalıştığı iş yerinden emekli olduğu; ancak işe devam ettiği öğrenildi.

Acı haberi aldıktan sonra iş yerine gelen Fikret Enteş'in kızları Ayşe ve İrem Enteş, uzun süre gözyaşı döktü. Ayşe ve İrem Enteş kardeşleri, yakınları teskin etti. Fikret Enteş'in cansız bedeni, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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