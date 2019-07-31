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Beton mikseri çarptığı otomobilin üzerine devrildi: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 19:43 | Son Güncelleme

Beton mikseri çarptığı otomobilin üzerine devrildi: 4 yaralı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde, beton mikserinin otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Bulancak-Kovanlık kara yolu Şeyhmusa köyü mevkisinde, Mahsuni Şimşek yönetimindeki 61 K 14370 plakalı beton mikseri, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Necdet Dündar idaresindeki 28 ER 235 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle beton mikseri otomobilin üzerine devrildi.

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Aysel Dündar ve Ahmet Kılıç yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bulancak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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beton mikseri Bulancak giresun otomobil trafik kazası

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