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Beton mikseri devrildi, şoför yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2019 15:20 | Son Güncelleme

KARS'ta virajda kontrolden çıkıp devrilen beton mikserinin şoförü Emre Toptaş (34) yaralandı.

Beton mikseri devrildi, şoför yaralandı

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS'ta virajda kontrolden çıkıp devrilen beton mikserinin şoförü Emre Toptaş (34) yaralandı. Sıkıştığı yerden AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından güçlükle çıkarılan Toptaş, hastanede tedaviye alındı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında merkeze bağlı İncesu ve Boğaz köyleri arasında meydana geldi. Boğaz köyünde yapımı devam eden inşaata malzeme götüren Emre Toptaş yönetimindeki 16 KL 971 plakalı beton mikseri, girdiği virajda kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, araçta sıkışan Emre Toptaş yaralandı. Kazayı fark eden köylüler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından güçlükle çıkarılan Emre Toptaş, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Toptaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Beton mikseri devrildi, şoför yaralandıBeton mikseri devrildi, şoför yaralandıBeton mikseri devrildi, şoför yaralandıBeton mikseri devrildi, şoför yaralandı

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