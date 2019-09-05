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Beton mikseri ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 16:39 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde D130 karayolunda beton mikseri ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.Kaza, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi D130 karayolu Dumlupınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Beton mikseri ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde D130 karayolunda beton mikseri ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi D130 karayolu Dumlupınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim T. idaresindeki 34 KB 084 plakalı beton mikseri ile aynı istikamette seyir halinde olan Kazım C. yönetimindeki 16 SVA 74 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen Kazım C. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan Kazım C. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolda trafik durma noktasına geldi. Araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatan polis ekipleri tarafından beton mikseri sürücüsü İbrahim T. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Beton mikseri ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Beton mikseri ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Beton mikseri ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

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