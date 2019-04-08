HABER

Beton mikseri ile çarpışan motosikletin sürücüsü kadın öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 20:53 | Son Güncelleme

Muğla'daki kazayı güvenlik kamerası kaydetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, beton mikseriyle çarpışan motosikletin sürücüsü kadın hayatını kaybetti.

B.Ç. yönetimindeki 48 U 2805 plakalı beton mikseri ile Meral Bacınoğlu'nun (40) kullandığı 48 VU 317 plakalı motosiklet, Kıbrıs Şehitleri Caddesi Lise Kavşağı yakınında çarpıştı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Bacınoğlu'nun cesedi, incelemenin ardından Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından beton mikseri sürücüsü gözaltına alındı.

Yaşamını yitiren motosikletlinin kazadan saniyeler önceki görüntüsü ve kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

PARTNERSetlerden sahnelere...Setlerden sahnelere...
Malatya'da bir deprem daha!Malatya'da bir deprem daha!
Meteoroloji'den çok kritik uyarı! Kuvvetli geliyor...Meteoroloji'den çok kritik uyarı! Kuvvetli geliyor...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
beton mikseri bodrum Motosiklet Muğla ölümlü kaza polis trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Gelin adayı Melis'ten itiraflar: Her şey kurguydu

Gelin adayı Melis'ten itiraflar: Her şey kurguydu

Milyonlarca kişi bu habere kilitlendi! 10 Nisan'da açıklanacak

Milyonlarca kişi bu habere kilitlendi! 10 Nisan'da açıklanacak

Ekrem İmamoğlu, son oy farkını açıkladı

Ekrem İmamoğlu, son oy farkını açıkladı

İmamoğlu'yla ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

İmamoğlu'yla ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ankara Üniversitesi harekete geçti: Açığa alındı

Ankara Üniversitesi harekete geçti: Açığa alındı

Uyarı geldi! Pazar günü için plan yapanlar dikkat

Uyarı geldi! Pazar günü için plan yapanlar dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Malatya'nın Arguvan ilçesinde 4.0 şiddetinde deprem

Malatya'da bir deprem daha!

Meteoroloji'den çok kritik rüzgar ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den çok kritik uyarı! Kuvvetli geliyor...

Eşinin ölümünü okunan seladan öğrendi, kalp krizinden yaşamını yitirdi

Eşinin ölümünü çok acı bir şekilde öğrendi! Daha sonra ise...Çok acı olay!

Tam 15 bin adet ele geçirildi!

Tam 15 bin adet ele geçirildi!

Alperen Sakin’in ölümüyle ilgili öğretmen Nurcan Altıok'a hapis cezası!

Minik Alperen'in ölümüyle ilgili flaş gelişme!

Alanya'da kadın turiste defalarca copla vurdu! Bu görüntüler cezasız kalmadı

Alanya'da kadın turiste defalarca copla vurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.