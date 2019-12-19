Beton mikseri ile çarpışan motosikletli canından oldu

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, kontrolsüz şekilde anayola çıkan motosikletin kasksız sürücüsü Bekin Ögel (55), bir beton mikserinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Jandarma, beton mikserinin şoförü Ömer Haydan'ı (58) gözaltına aldı.

Kaza, bugün saat 14.30 sıralarında Aydın-Denizli Karayolu Karacasu-Kuyucak yol ayrımında meydana geldi. Aydın'dan Denizli yönüne giden Ömer Haydan'ın kullandığı 20 AHJ 59 plakalı beton mikseri, kontrolsüz şekilde anayola çıkan Bekir Ögel yönetimindeki 09 ABV 846 plakalı motosiklete çarpıştı. Beton mikserinin altına alıp, sürüklediği kasksız motosiklet sürücüsü Ögel, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine, jandarma, trafik polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekilerinin yaptığı kontrolde de Ögel'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemlerenin ardından Ögel'in cesedi, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Morgu'na gönderildi.

Soruşturma başlatan jandarma, kazanın ardından beton mikserinin şoförü Ömer Haydan'ı gözaltına aldı.

