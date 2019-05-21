Beton mikseri ile tır çarpıştı, kaza ucuz atlatıldı

Antalya’nın Aksu ilçesinde beton mikseri ile tır çarpıştı. Beton mikserinin ön bölümünün hurdaya döndüğü kazada yaralanan olmadı.

Kaza, Aksu ilçesi Kurşunlu Kavşağı’nda meydana geldi. Antalya istikametinden Isparta istikametine giden Utku D.F. kontrolündeki 07 ABY 890 plakalı tır ile Isparta istikametine seyir halinde ilerleyen sürücü Metin T.’nin kullandığı 20 YN 967 Plakalı beton mikseri çarpıştı. Kazaya ilk olarak yoldan geçen diğer sürücüler müdahale etti. Her iki aracın sürücüsü vatandaşların yardımı ile araçlarının içerisinden çıkarıldı. Çarpışmanın şiddeti ile 20 YN 967 plakalı tır sürücüsünün hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Kazada beton mikserinin önü tamamen kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri ise olay yerinde önlem alarak bir süre trafiği tek şeritten verdi. Kaza yapan araçlar, jandarmanın olay yerinde yaptığı çalışmaların ardından olay yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

