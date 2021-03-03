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Beton mikseri otomobile çarptı: 3 yaralı

03.03.2021 15:27 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Kocaali ilçesinde beton mikserinin çarptığı otomobilde sürücü, eşi ve çocukları yaralandı.Kaza, Kocaali ilçesi Hızar Mahallesi üzerinde meydana geldi.

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde beton mikserinin çarptığı otomobilde sürücü, eşi ve çocukları yaralandı.
Kaza, Kocaali ilçesi Hızar Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 54 AB 210 beton mikseri, Karapelit istikametinden ilçe merkezine doğru seyir halinde olan Osman B. idaresindeki Renault marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç içerisinde sürücü Osman B., eşi Yaren B. ve çocukları Yonca B. sıkışarak yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan yaralılar, sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan, beton mikserinin ise kaza sonrası bölgeden uzaklaştığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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