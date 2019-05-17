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Beton mikseri ve kamyon çarpıştı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 13:33 | Son Güncelleme

Çorum’da beton mikseriyle kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 sürücü yaralandı.Kaza, Çorum-Ortaköy karayolu 8.

Çorum’da beton mikseriyle kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 sürücü yaralandı.
Kaza, Çorum-Ortaköy karayolu 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ortaköy istikametine seyir halinde olan Seçkin Sevinçoğlu (25) yönetimindeki 19 KK 330 plakalı çimento yükle kamyon ile Altan Erdoğan (40) 19 AJ 767 plakalı beton mikseriyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü de araçlarda sıkıştı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine trafik ve sağlık ekiplerinin yanı sıra Çorum Belediyesi Kaza Kızım Ekibi sevk edildi. Kaza kırım ekibinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından her iki talihsiz sürücü de bulundukları yerlerden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralı sürücüler daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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