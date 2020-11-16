HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Beton mikseri viyadükten düştü: 1 ölü

Beton mikseri viyadükten düştü: 1 ölü

16.11.2020 17:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi yakınlarında beton mikseri, virajı alamayarak viyadükten aşağı düşüt.

İzmir’in Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi yakınlarında beton mikseri, virajı alamayarak viyadükten aşağı düşüt. Olayda araç sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında gerçekleşti. Bakırçay Köprüsü üzerinde seyir halinde olan 35 NDV 30 plakalı beton mikseri, virajı alamayarak viyadükten aşağı düştü. Olayı görev çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araç sürücüsü Ferdi Çiğdem’in (39) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, jandarma ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse... Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Bütçe görüşmelerine ara verildiBütçe görüşmelerine ara verildi
Merkez Bankası’nda görev değişimi! Naci Ağbal kimdir?Merkez Bankası’nda görev değişimi! Naci Ağbal kimdir?
1/

En Çok Okunan Haberler

Her gün gelip saatlerce aynı yere bakıyor! Sırrı ortaya çıktı

Her gün gelip saatlerce aynı yere bakıyor! Sırrı ortaya çıktı

Okulların tamamen açılmasıyla ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama

Okulların tamamen açılmasıyla ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama

Dev yatırım bankasın Morgan Stanley'den dolar tavsiyesi

Dev yatırım bankasın Morgan Stanley'den dolar tavsiyesi

'Bunu sormanız bile çok ayıp'

'Bunu sormanız bile çok ayıp'

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama

iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı

iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

Diğer Haberler

Niğde'de kamyon devrildi! Sürücüden acı haber

Niğde'de kamyon devrildi! Sürücüden acı haber

Dehşete düşüren görüntüler! Çocuğu kaldırıp yere vurdu

Dehşete düşüren görüntüler! Çocuğu kaldırıp yere vurdu

PKK'dan kaçan 5 terörist teslim oldu!

PKK'dan kaçan 5 terörist teslim oldu!

HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı! Bütçe görüşmelerine ara verildi

Bütçe görüşmelerine ara verildi

Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı!

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Hatay'da skandal görüntü! Küçük çocuğun eline sigara ve içki verdiler

Skandal görüntü! Küçük çocuğun eline sigara ve içki verdiler

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.