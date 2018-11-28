Beton mikseri viyadükten uçtu (1)

Cengiz \u00c7OBAN - \u0130sa ALMA\u00c7AYIR\/\u0130STANBUL, (DHA) KUZEY Marmara Otoyolu Beykoz Mevkii Ankara \u0130stikametinde beton mikseri viyad\u00fckten a\u015fa\u011f\u0131ya u\u00e7tu. Olay yerine itfaiye ve sa\u011fl\u0131k ekipleri sevkedildi.\n(FOTO\u011eRAF)En iyisi orada yeti\u015fiyor! Lezzetli olsun diye...Bir g\u00f6z\u00fc k\u00f6r oldu, \u015f\u00fcpheliler adli kontrolle serbest kald\u0131\u0130\u011fren\u00e7 olay! Gen\u00e7 k\u0131zla \u00f6nce ormanda sonra otel odas\u0131nda...
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