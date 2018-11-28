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Beton mikseri viyadükten uçtu (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 09:32 | Son Güncelleme

KUZEY Marmara Otoyolu Beykoz Mevkii Ankara İstikametinde beton mikseri viyadükten aşağıya uçtu.

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, (DHA) KUZEY Marmara Otoyolu Beykoz Mevkii Ankara İstikametinde beton mikseri viyadükten aşağıya uçtu. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi.

(FOTOĞRAF)

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