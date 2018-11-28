BETON MİKSERİ VİYADÜKTEN UÇTU 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL DHA

Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz Mevkii Ankara İstikametinde beton mikseri viyadükten aşağıya uçtu. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi

Kaza saat 09.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolunda Riva mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Aykut Güzel'in kullandığı 34 GV 1195 plakalı beton mikseri yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerleri parçaladıktan sonra viyadükten aşağıya uçtu. Kazayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri ve otoyol görevlileri başka bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Kaza yerine yakın ilçelerden kurtarıcı araçları sevk edildi. Beton mikserinde sıkışan sürücü itfaiyenin yarım saat süren çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken durumun ağır olduğu öğrenildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Mikserin görüntüsü

-Parçalanan bariyerler

-Sürücüyü kurtarma çalışmaları

-Sürücünün görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

