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- Beton mikseri viyadükten uçtu, sürücüsü hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 10:43 | Son Güncelleme

KUZEY  Marmara Otoyolu Beykoz Mevkii Ankara İstikametinde beton mikseri viyadükten aşağıya uçtu.

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL, (DHA) KUZEY Marmara Otoyolu Beykoz Mevkii Ankara İstikametinde beton mikseri viyadükten aşağıya uçtu. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza saat 09.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolunda Riva mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Aykut Güzel'in kullandığı 34 GV 1195 plakalı beton mikseri yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerleri parçaladıktan sonra viyadükten aşağıya uçtu. Kazayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri ve otoyol görevlileri başka bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Kaza yerine yakın ilçelerden kurtarıcı araçları sevk edildi. Beton mikserinde sıkışan sürücü itfaiyenin yarım saat süren çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralanan sürücü Aykut Güzel, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

(FOTOĞRAF)

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