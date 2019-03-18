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Beton mikserinin altında can verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 16:19 | Son Güncelleme

Isparta’da beton dökümü sırasında yan yatan tonlarca ağırlıktaki beton pompası kamyonunun altında kalan bir kişi feci şekilde can verdi.Edinilen bilgiye göre olay, geçen cumartesi günü sabah saatlerinde Isparta merkeze bağlı Büyükgökçeli köyünde meydana geldi.İddiaya göre, Mustafa Yaldız’a (53) ait soğuk hava deposu inşaatında beton dökümü yapıldığı sırada, mikserin yere sabitlenen hidrolik ayaklarından biri bilinmeyen bir nedenle kırılarak devrildi.

Isparta’da beton dökümü sırasında yan yatan tonlarca ağırlıktaki beton pompası kamyonunun altında kalan bir kişi feci şekilde can verdi.
Edinilen bilgiye göre olay, geçen cumartesi günü sabah saatlerinde Isparta merkeze bağlı Büyükgökçeli köyünde meydana geldi.
İddiaya göre, Mustafa Yaldız’a (53) ait soğuk hava deposu inşaatında beton dökümü yapıldığı sırada, mikserin yere sabitlenen hidrolik ayaklarından biri bilinmeyen bir nedenle kırılarak devrildi. Beton dökülen hortumu taşıyan ve katlanıp açılabilen demir parçanın ağırlığının etkisiyle araç yan yatarak yan tarafta duran Mustafa Yaldız’ın üzerine devrildi. Talihsiz adam olayda tonlarca ağırlığın altında kaldı.
Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bir süre sonra sıkıştığı yerden güçlükle kurtarılan Yaldız, sağlık ekiplerinin acil müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Yaldız, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak feci şekilde can verdi.
Talihsiz adamın cenazesi, dün öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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