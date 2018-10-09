Beton mikserinin çarptığı emekli öldü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, yolun karşısına geçerken beton mikserinin çarpmasıyla ağır yaralanan emekli Hikmet Özmen (80), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, dün Merkezefendi ilçesi Esentepe Mahallesi Hüdai Oral Caddesi'nde meydana geldi. İşçi emeklisi Hikmet Özmen, caddeden karşıya geçmeye çalıştığı sırada, Ömer Bayram (43) yönetimindeki 20 R 6312 plakalı beton mikserinin çarpması sonucu ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine gelen ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özmen, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Beton mikserinin şoförü Ömer Bayram, polis tarafından gözaltına alındı. Hikmet Özmen'in cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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