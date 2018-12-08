Beton mikserinin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kaza, Esentepe ile Tuzcuzade Mahallesi'nin kesiştiği Kışla Kavşağı yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, B.K.'nin kullandığı 69 K 0151 plakalı beton mikseri yolun karşısına geçmeye çalışan Güllü Daştan isimli kadına çarptı. Kaza yerinde hayatını kaybeden kadının cenazesi, Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

FECİ KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde trafik ışıklarında bekleyen mikser aracı, bir süre sonra hareket etti. Tam o sırada koşar adımlarla yolun karşısına geçmeye çalışan Güllü Daştan beton mikserinin altında kalarak feci şekilde can verdi.

(İHA)



