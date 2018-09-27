HABER

Beton mikserinin çarptığı kadın öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2018 13:08 | Son Güncelleme

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, ekmek almaya giden Gülten Kökçü (76), beton mikserinin çarpması sonucu ön tekerleğin altında kalarak, yaşamını yitirdi.  Kaza, saat 10.30 sıralarında, Özbey Mahallesi 4038 Sokak üzerinde meydana geldi.

Beton mikserinin çarptığı kadın öldü

İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Torbalı ilçesinde, ekmek almaya giden Gülten Kökçü (76), beton mikserinin çarpması sonucu ön tekerleğin altında kalarak, yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 10.30 sıralarında, Özbey Mahallesi 4038 Sokak üzerinde meydana geldi. 4 çocuk ve 7 torun sahibi Gülten Kökçü, kahvaltı için bakkaldan ekmek almak üzere sokağa çıktı. Kökçü, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen beton mikserinin çarpması sonucu ön tekerleğin altında kaldı. Şoför ise beton mikserinden inip, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Gülten Kökçü'nün yaşamını yitirdiğini belirlendi. Kaçan şoförün kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi.

FOTOĞRAFLI

Beton mikserinin çarptığı kadın öldü

PARTNERYüzüne ne yaptırdığı ortaya çıktı! Yüzüne ne yaptırdığı ortaya çıktı!
Ayakkabıları önce inceledi, sonra çaldıAyakkabıları önce inceledi, sonra çaldı
- Motosikletli kuryelerin kavgası cinayetle bitti- Motosikletli kuryelerin kavgası cinayetle bitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'ın basın toplantısına 'Bay Kürt' ve 'Suudi Kralı Süleyman' damga vurdu

Trump'ın basın toplantısına 'Bay Kürt' ve 'Suudi Kralı Süleyman' damga vurdu

Instagram'ın Kralı' böyle ifşa oldu! Meğer lüks hayatının ardındaki sır...

Instagram'ın Kralı' böyle ifşa oldu! Meğer lüks hayatının ardındaki sır...

Beşiktaş'ın Cenk Tosun'u kiralamak istediği iddia edildi!

Beşiktaş'ın Cenk Tosun'u kiralamak istediği iddia edildi!

'Tan beni DM’den taciz etti'

'Tan beni DM’den taciz etti'

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kızının okul taksidini ödeyemeyen anneye büyük şok!

Kızının okul taksidini ödeyemeyen anneye büyük şok!

Türkiye'den 23 okul en iyiler listesine girdi

Türkiye'den 23 okul en iyiler listesine girdi

Evde çekirdek makinesi yaptı

Evde çekirdek makinesi yaptı

Siirt'te HDP'li isme 'Dolar 7.15' tutuklaması! Facebook'ta paylaşınca...

Siirt'te HDP'li isme 'Dolar 7.15' tutuklaması! Facebook'ta paylaşınca...

Erdoğan araya girmişti! Ermenistan'da gözaltına alınan Umut Ali Özmen Türkiye'ye geldi

Erdoğan araya girmişti! Ermenistan'da gözaltına alınan Umut Ali Özmen Türkiye'ye geldi

Zabıtaya tokat pahalıya patladı

Zabıtaya tokat pahalıya patladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.