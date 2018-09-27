Beton mikserinin çarptığı kadın öldü

İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Torbalı ilçesinde, ekmek almaya giden Gülten Kökçü (76), beton mikserinin çarpması sonucu ön tekerleğin altında kalarak, yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 10.30 sıralarında, Özbey Mahallesi 4038 Sokak üzerinde meydana geldi. 4 çocuk ve 7 torun sahibi Gülten Kökçü, kahvaltı için bakkaldan ekmek almak üzere sokağa çıktı. Kökçü, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen beton mikserinin çarpması sonucu ön tekerleğin altında kaldı. Şoför ise beton mikserinden inip, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Gülten Kökçü'nün yaşamını yitirdiğini belirlendi. Kaçan şoförün kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi.
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