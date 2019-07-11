Beton mikserinin çarptığı kadın öldü

Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde beton mikserinin çarptığı Amine Göktürk (44), olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesinde meydana geldi. Cumhuriyet Mahallesi'nde özel bir firmaya ait sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 KB 435 plakalı beton mikseri hareket halindeyken, 5 çocuk annesi Amine Göktürk'e çarptı. Kazada, Göktürk olay yerinde hayatını kaybetti. Mahallelinin tepki gösterdiği kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri ise yaşamını yitiren Amine Göktürk'ün cenazesini otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürdü.

Beton mikserinin sürücüsü polis tarafından gözaltına alınırken, olay yerine gelen Göktürk'ün yakınları sinir krizi geçirdikleri gözlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

