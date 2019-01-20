İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de beton mikserinin karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Alınan bilgiye göre, Okmeydanı'ndan FSM Köprüsü bağlantı yolu girişinde beton mikseriyle iki otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.

Kazada, seyir halindeki 34 AP 1240 plakalı beton mikseri henüz bilinmeyen nedenle 34 BSF 078 plakalı otomobile çarpması sonucu otomobil, spin atarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle beton mikseri, yolun sağında ilerleyen 34 FV 9569 plakalı araçla da çarpıştı.

Herhangi can kaybı ve yaralananın olmadığı kaza sonrası FSM Köprüsü istikametinde oluşan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

