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Beton mikserlerinin tehlikeli yarışı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2020 11:02 | Son Güncelleme

Ümraniye'de sürücülerin tehlikeli yarışı saniye saniye cep telefonuna yansıdı. Beton mikser kullanan iki kişinin yol boyunca tehlikeye aldırış etmeden birbiriyle yarış halinde ilerlemesi yürekleri ağza getirdi.

Ümraniye, Beykoz otoyolunda kaydedilen görüntülerde iki beton mikser sürücüsünün trafikte tehlikeli yarışı görenleri hayrete düşürdü. Kimliği öğrenilemeyen iki beton mikser sürücüsünün yaptığı tehlikeli yarış trafikte korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Beton yüklü Mikserler ile trafikte canlarını hiçe sayan sürücüler, trafikteki diğer sürücülerin de hayatını tehlikeye attı. Beton mikserlerinin tehlikeli yarışı ise başka bir araçtaki kişiler tarafından saniye saniye görüntülendi. (İHA)

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