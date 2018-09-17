Beton pompa aracına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) - TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki beton pompa aracına çarpan otomobilin sürücüsü İbrahim Birkan (55), yaşamını yitirdi. Kaza, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Karayaka beldesi yolunda meydana geldi. Beldeden ilçe merkezine giden İbrahim Birkan yönetimindeki 60 KE 846 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarında ev inşaatı için beton dökülen 60 KS 540 plakalı pompa aracına çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Birkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İbrahim Birkan'ın cansız bedeni, jandarmanın incelemesinin ardından Erbaa Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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