HABER

Beton pompası borusunun çarptığı işçinin ayaklarında kırık

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 11:23 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da, inşaata beton dökümü yapılan pompanın borusunun çarptığı işçi Selim Akpınar'ın (53) ayaklarında kırıklar meydana geldi.  Olay, dün öğle saatlerinde, Gediz ilçesine bağlı Gazi Kemal Mahallesi Gazi Caddesi'ndeki inşaatta meydana geldi.

Beton pompası borusunun çarptığı işçinin ayaklarında kırık

Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA) - KÜTAHYA'da, inşaata beton dökümü yapılan pompanın borusunun çarptığı işçi Selim Akpınar'ın (53) ayaklarında kırıklar meydana geldi.
Olay, dün öğle saatlerinde, Gediz ilçesine bağlı Gazi Kemal Mahallesi Gazi Caddesi'ndeki inşaatta meydana geldi. Beton dökümü yapılan pompanın borusu, işçi Selim Akpınar'a çarptı. Akpınar, çarpmanın etkisiyle yere düştü. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı Akpınar'ı ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Selim Akpınar'ın ayaklarında kırıklar meydana geldiği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Beton pompası borusunun çarptığı işçinin ayaklarında kırıkBeton pompası borusunun çarptığı işçinin ayaklarında kırık

PARTNERÜnlü fenomen, spor yaptığı anlarla nefes kestiÜnlü fenomen, spor yaptığı anlarla nefes kesti
Bir mahallenin derdi! "Biri bize akıl versin" Bir mahallenin derdi! "Biri bize akıl versin"
'Niyetçi'nin katili hakkında flaş gelişme'Niyetçi'nin katili hakkında flaş gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'ın yeni adresini açıkladı!

Arda Turan'ın yeni adresini açıkladı!

Dükkanının camına astığı dövize tepki yağmıştı! Gözaltına alındı, ifade verdi

Dükkanının camına astığı dövize tepki yağmıştı! Gözaltına alındı, ifade verdi

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

Gece yarısı Kahramanmaraş'ta feci kaza: 7 ölü, 24 yaralı!

Gece yarısı Kahramanmaraş'ta feci kaza: 7 ölü, 24 yaralı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ı yıkan ölüm! Davut öldü mü? EDHO 111. son bölüm final sahnesi izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ı yıkan ölüm! Davut öldü mü? EDHO 111. son bölüm final sahnesi izle

AP duyurdu: Cemal Kaşıkçı cinayetinin kanıtı bulundu, Suudi Arabistan Başkonsolosu kaçtı

AP duyurdu: Cemal Kaşıkçı cinayetinin kanıtı bulundu, Suudi Arabistan Başkonsolosu kaçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp diye aranıyordu! Evli adamın erkek sevgilisi canlı yayına çıktı

Kayıp diye aranıyordu! Evli adamın erkek sevgilisi canlı yayına çıktı

İran'da düşen Türk jeti ile ilgili THY pilotlarının ses kaydı ortaya çıktı

İran'da düşen Türk jeti ile ilgili THY pilotlarının ses kaydı ortaya çıktı

İncil mi değil mi? Uzmanlar bile karar veremedi! Bulunur bulunmaz koruma altına alındı

İncil mi değil mi? Uzmanlar bile karar veremedi! Bulunur bulunmaz koruma altına alındı

Sakallı ve takkeli bakkaldan iğrenç hareket!

Sakallı ve takkeli bakkaldan iğrenç hareket!

İzmir'de bir mahalleyi karıştıran kedi! Alkollü kişiler bile gece kapılarına dayanıyor...

İzmir'de bir mahalleyi karıştıran kedi! Alkollü kişiler bile gece kapılarına dayanıyor...

Çete lideri yatak odasında yakalandı!

Çete lideri yatak odasında yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.