Beton pompası borusunun çarptığı işçinin ayaklarında kırık

Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA) - KÜTAHYA'da, inşaata beton dökümü yapılan pompanın borusunun çarptığı işçi Selim Akpınar'ın (53) ayaklarında kırıklar meydana geldi.
Olay, dün öğle saatlerinde, Gediz ilçesine bağlı Gazi Kemal Mahallesi Gazi Caddesi'ndeki inşaatta meydana geldi. Beton dökümü yapılan pompanın borusu, işçi Selim Akpınar'a çarptı. Akpınar, çarpmanın etkisiyle yere düştü. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı Akpınar'ı ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Selim Akpınar'ın ayaklarında kırıklar meydana geldiği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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