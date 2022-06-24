Beton santralinde korkunç ölüm! Arızaya müdahale etmek istedi, önce elini sonra vücudunu makineye kaptırdı

Sakarya'da çimento karma makinesine önce elini sonra vücudunu kaptıran Engin İnce, feci şekilde can verdi. Olay, Adapazarı ilçesi Göktepe Mahallesi mevkiinde bulunan bir beton santralinde meydana geldi.

ARIZAYA MÜDAHALE ETMEK İSTERKEN MAKİNE YUTTU

Alınan bilgiye göre, çimento karma kulesindeki arızaya müdahale etmek isteyen Engin İnce, makineye önce elini sonra vücudunu kaptırdı. Makinenin yuttuğu İnce olay yerinde hayatını kaybederken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri İnce’nin cansız bedenini çıkartmak için seferber oldu.

YAKLAŞIK 2 BUÇUK SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 2 buçuk saat süren çalışmalar neticesinde İnce’nin cansız bedeni bulunduğu yerden çıkartılırken konuya ilişkin inceleme başlatıldı. (İHA)

