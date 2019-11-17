BETON YIĞINLARININ İÇERİSİNDE BOTANİK BAHÇESİ 2 (Aktüel görüntüler)

İhsan DÖRTKARDEŞ-Serdal ALTINTEPE/İSTANBUL, (DHA)

AVCILAR’da gününü çevresinde yükselen binaların arasında kalan ‘Hobi bahçesi’ olarak kullandığı iki katlı bahçeli evinde geçiren 75 yaşındaki Rahmi Karaduman, "Beton çölünün ortasında bir vadide kaldım" diyor. Karaduman, bahçesine daha az güneş gelmesinden, yoldan geçenlerin izmarit ve zaman zaman bira şişelerini bahçesine atmalarından yakınıyor. Karaduman, eşini bahçeli evde oturmaya ikna edemediği için yakındaki bir apartmanda oturduğunu, kahvaltı yaptıktan sonra soluğu burada aldığını, akşamları evine döndüğünü söylüyor.

Avcılar’da yaşayan Muhlis Polat da yıllardan bu yana tanıdığı Rahmi Karaduman’ı imrenerek izlediğini belirterek, “Beton yığınları içerisindeki botanik bahçesi bıraktığı için her zaman korumaya çalışıyoruz. Onu, nesli tükenmiş bir varlık olarak görüyor sahip çıkıyoruz" dedi.

İstanbul ve Avcılar’da yeşil alan miktarı her geçen gün azalırken, Rahmi Karaduman, Merkez Mahallesi’ndeki babasından kalma iki katlı evinde hobi amaçlı tarım yapıyor. Karaduman, DHA'ya yaptığı açıklamada yaşamı ve bahçesini anlatırken, “Anadolu’da bir laf vardır: Baba toprağını kaybeden her şeyini kaybeder. Toprağa çok önem veririz. Etrafımda binaların oluşu beni hiç ilgilendirmiyor. Ben o binalarla ilgilensem kendimi kaybederim" dedi.