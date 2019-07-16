Beton zemine düşen kadın hayatını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde beton zemine düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Olay, Yeşilyurt Mahallesi 4410 nolu sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Fatma E. (69) isimli kadın, iddiaya göre şeker komasına girerek evinde yüksekten zemine düştü. Olayı gören komşuları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşamını yitiren Fatma E.’nin cansız bedeni olay yerinde yapılan inceleme sonrası Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

