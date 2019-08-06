'BETONART Mimarlık Yaz Okulu' kapanış sergisini gerçekleştirdi

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) tarafından, Baştaş Başkent Çimento A.Ş ile Konya Çimento A.Ş.'nin ana desteğiyle açılan ve Türkiye'nin dört bir yanından mimarlık öğrencilerini bir araya getiren BETONART Mimarlık Yaz Okulu'na katılan 30 öğrenci kapanış programında eserlerini sergiledi.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde düzenlenen BETONART Mimarlık Yaz Okulu, 30 öğrencinin eserlerinin yer aldığı, 'standartlaştırma' temalı sergiyle tamamlandı. BETONART Mimarlık Yaz Okulu’nda toplam 6 atölyede 30 öğrenci ve mimar akademisyen moderatörleriyle çalışma gerçekleştirdi. Kapanış törenine katılan TÇMB CEO'su İsmail Bulut, BETONART Mimarlık Yaz Okulu'nda Türkiye'de yetişen tüm mimarların okulda görmüş olduğu teorik eğitimleri pratiğe dönüştürmesi için bir fırsat oluşturulmasını sağladıklarını söyledi. Betonun iyi kullanıldığı zaman kalıcı ekonomiyi de beraberinde getirdiğini kaydeden Bulut, yaz okulunda betonu doğru kullanma tekniklerini öğrettiklerini belirtti. BETONART Mimarlık Yaz Okulu’na 18 yıl önce başladıklarını hatırlatan Bulut, "Amacımız, daha çok öğrenciye ulaşabilmek ve daha fazla mekânda atölye çalışması yapabilmektir. Atölye çalışmaları, insanların 5 duyusunu kullanarak ortaya çıkardığı eserler oluyor. Biz bu eğitime dâhil olmaktan ve bir parçası olmaktan çok mutluyuz" dedi.