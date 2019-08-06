'BETONART Mimarlık Yaz Okulu' kapanış sergisini gerçekleştirdi

TÜRKİYE Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) tarafından, Baştaş Başkent Çimento A.Ş ile Konya Çimento A.Ş.'nin ana desteğiyle açılan ve Türkiye'nin dört bir yanından mimarlık öğrencilerini bir araya getiren BETONART Mimarlık Yaz Okulu'na katılan 30 öğrenci kapanış programında eserlerini sergiledi.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde düzenlenen BETONART Mimarlık Yaz Okulu, 30 öğrencinin eserlerinin yer aldığı, 'standartlaştırma' temalı sergiyle tamamlandı. BETONART Mimarlık Yaz Okulu’nda toplam 6 atölyede 30 öğrenci ve mimar akademisyen moderatörleriyle çalışma gerçekleştirdi. Kapanış törenine katılan TÇMB CEO'su İsmail Bulut, BETONART Mimarlık Yaz Okulu'nda Türkiye’de yetişen tüm mimarların okulda görmüş olduğu teorik eğitimleri pratiğe dönüştürmesi için bir fırsat oluşturulmalarını sağladıklarını söyledi. Betonun iyi kullanıldığı zaman kalıcı ekonomiyi de beraberinde getirdiğini kaydeden Bulut, yaz okulunda betonu doğru kullanma tekniklerini öğrettiklerini belirtti. BETONART Mimarlık Yaz Okulu’na 18 yıl önce başladıklarını hatırlatan Bulut, "Amacımız, daha çok öğrenciye ulaşabilmek ve daha fazla mekânda atölye çalışması yapabilmektir. Atölye çalışmaları insanların 5 duyusunu kullanarak ortaya çıkardığı eserler oluyor. Biz bu eğitime dâhil olmaktan ve bir parçası olmaktan çok mutluyuz" dedi.

'BAUHAUS TASARIM OKULU’NUN GETİRMİŞ OLDUĞU AÇILIMLARDAN BESLENİYOR'

Bu yıl BETONART Mimarlık Yaz Okulu’nda standartlaştırmayı, mimarlıkta, mekânda ve tasarımda bir duvar parçasıyla tartışmayı denediklerini söyleyen TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi ve BETONART Mimarlık Yaz Okulu Küratörü Selda Bancı, şöyle konuştu: "Bunun nedeni 2019 yılının Bauhaus Tasarım Okulu’nun 100'üncü kuruluş yıl dönümü olmasıdır. Bauhaus Tasarım Okulu’nun bir eğitim modeli olmasıyla, yaz okulunun da alternatif bir eğitim modeli olmasından yola çıkarak düzenlediğimiz bu yaz okulu ile bu keyifli denk gelişi bir arada ele almak istedik. Aslında 'standartlaştırma' temamız hem de bir duvar parçasının üretimi daha çok Bauhaus Tasarım Okulu’nun getirmiş olduğu açılımlardan besleniyor. Bu temayı duvar parçaları üreterek, olasılıkları deneyimlemeye çalıştık."