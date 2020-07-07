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Betül Aşçı kimdir? Kardeşine sigara içirmeye çalıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2020 09:21 | Son Güncelleme

Betül Aşçı ismi sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında kız kardeşine sigara içirmeye çalışan Betül Aşçı'nın bu görüntüleri sonrasında Twitter'da Türkiye gündeminin en çok konuşulan isimleri arasına girerken, çok sayıda kullanıcı Betül Aşçı'ya tepki gösterdi. Bu olay sonrasında "Betül Aşçı kimdir?" merak ediliyor.

Betül Aşçı kimdir? Kardeşine sigara içirmeye çalıştı

Sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri Betül Aşçı oldu. Instagram hesabından yaptığı canlı yayında kardeşine sigara içirmeye çalışan Betül Aşçı, bu olay sonrasında gündem oldu. Twitter'da çok sayıda kullanıcı Betül Aşçı'ya tepki gösterdi.

Kız kardeşinin, "Babam sigara içirmez, ben içmem" sözlerine, "Ben baban mıyım?" diyerek karşılık veren Betül Aşçı'ya bu görüntüler sonrasında tepki yağdı.

Betül Aşçı kimdir?

Yaklaşık 25 yaşlarında olan Betül Aşçı, İstanbul'un Pendik ilçesinde ikamet ediyor.

Betül Aşçı'nın kardeşine zorla sigara içirdiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Twitter'da #BetülAşçıTutuklansın hastagi Türkiye'nin en çok paylaşım yapılan hashtag'lerinden oldu.

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