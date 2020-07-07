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Betül Aşçı kimdir? Kuzenine sigara içirmeye çalıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2020 09:21 | Son Güncelleme

Betül Aşçı ismi sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında kuzenina sigara içirmeye çalışan Betül Aşçı'nın bu görüntüleri sonrasında Twitter'da Türkiye gündeminin en çok konuşulan isimleri arasına girerken, çok sayıda kullanıcı Betül Aşçı'ya tepki gösterdi. Bu olay sonrasında "Betül Aşçı kimdir?" merak ediliyordu. Son dakika haberine göre ise 3 yaşındaki kuzenine sigara içirmeye çalışan Betül Aşçı'nın Gaziosmanpaşa'da gözaltına alındığı öğrenildi.

Sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri Betül Aşçı oldu. Instagram hesabından yaptığı canlı yayında kuzenine sigara içirmeye çalışan Betül Aşçı, bu olay sonrasında gündem oldu. Twitter'da çok sayıda kullanıcı Betül Aşçı'ya tepki gösterdi.

Kuzeninin, "Babam sigara içirmez, ben içmem" sözlerine, "Ben baban mıyım?" diyerek karşılık veren Betül Aşçı'ya bu görüntüler sonrasında tepki yağdı.

Betül Aşçı kimdir?

Yaklaşık 25 yaşlarında olan Betül Aşçı, İstanbul'un Pendik ilçesinde ikamet ediyor.

Betül Aşçı'nın kuzenine zorla sigara içirdiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Twitter'da #BetülAşçıTutuklansın hastagi Türkiye'nin en çok paylaşım yapılan hashtag'lerinden oldu.

GAZİOSMANPAŞA'DA GÖZALTINA ALINDI

Betül Aşçı'nın adresi savcılığın talimatının ardından emniyet tarafından tespit edildi. Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Betül Aşçı'yı gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Betül Aşçı'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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