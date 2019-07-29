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Betül Demir, Devrek'te konser verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 11:26 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Devrek ilçesinde konser veren şarkıcı Betül Demir, sahne performansıyla göz doldurdu.

Betül Demir, Devrek'te konser verdi

DEVREK(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK’ın Devrek ilçesinde konser veren şarkıcı Betül Demir, sahne performansıyla göz doldurdu.
Betül Demir, 30. Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivali’nin son gününde Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan sahnede konser verdi. Sahneye 'Sana ne olmuş' şarkısıyla çıkan Betül Demir, sırayla sevilen parçaları 'Devlerin aşkı büyük olur', 'Dokunmak istiyorum', 'Bütün gece' gibi şarkılarını seslendirdi. Şarkılarının yanı sıra sahne performansı ve dansıyla da izleyicilere keyifli anlar yaşatan Betül Demir, Devrek'te olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi. Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan Betül Demir'e dünyaca ünlü Devrek bastonu hediye etti. Festival, havai fişek gösterisiyle sona erdi.
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Betül Demir, Devrek'te konser verdiBetül Demir, Devrek'te konser verdiBetül Demir, Devrek'te konser verdiBetül Demir, Devrek'te konser verdi

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