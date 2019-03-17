Betül Demir’in konserinde şeker ve tuz eylemi

Türk Böbrek Vakfının düzenlediği Dünya Böbrek Günü etkinliklerinin kapanışında konser veren Betül Demir, ‘Şeker ve Tuzu Azalt, Hayatını Uzat’ pankartıyla sahneye çıkan eylemcileri görünce kısa süreli şok yaşadı.

Betül Demir, Türk Böbrek Vakfının düzenlediği Dünya Böbrek Günü etkinliklerinin kapanışında konser verdi. Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi’nde halka açık olarak gerçekleştirilen konser büyük ilgi gördü. Betül Demir, ikinci şarkısını seslendirirken ellerinde ‘Şeker ve Tuzu Azalt, Hayatını Uzat’ pankartıyla sahneye çıkan eylemcileri görünce kısa süreli bir şok yaşadı. Eylemcilerin Türk Böbrek Vakfının sağlık gönüllüleri olduğunu öğrenince gülme krizine giren Demir, “Hayatımda ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım ve ne yapacağımı şaşırdım açıkçası” dedi.

O anda sahneye çıkan Vakıf Başkanı Timur Erk, “Sevgili Betül, insanlarımızın daha sağlıklı bir yaşam için tuz ve şekeri azaltmaları gerektiği konusunda ne mücadeleler verdiğimizin yakın şahidisin. Bu uğurda sokakları, kapıları aşındırdığımızı biliyorsun. Hatta seninle de bu uğurda birçok yolu beraber yürüdük. Senin sahnene de çıkacağımızı tahmin etmeliydin” dedi.

Salonda kopan alkışlar üzerine Demir, “Madem buraya çıktınız, hakkını verip benimle bir şarkı seslendirmelisiniz” diyerek Timur Erk’le birlikte “Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda” şarkısını seslendirdi.

Salonun coşkusu karşısında büyük mutluluk yaşayan Betül Demir, yürümekte zorlanan diyaliz hastalarının yanına giderek, şarkılarını onlarla birlikte seslendirdi. Hastaların gönlünde taht kuran Demir, konserin sonuna doğru dans etmek isteyenlerle sahnede uzun süre dans edip şarkı söyledi. Konser sonrası iki defa alkışlarla sahneye çağrılan Demir, “Siz isteyin yeter ki, ben sabaha kadar söylerim ama bir taraftan da tansiyonunuz çıkacak diye korkuyorum, beni daha fazla korkutmayın. Size söz veriyorum diyaliz merkezine gelip, odalarınızda birlikte şarkılar söyleyeceğiz” dedi.

